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Стартовали продажи нового кроссовера Lexus RX 450h Sport Edition
На британском рынке начали принимать заказы на гибридный кроссовер Lexus RX 450h в специальной версии Sport Edition. Данная модель автомобиля наделена ярким спортивным стилем и роскошными элементами в отделке.

Стартовали продажи нового кроссовера Lexus RX 450h Sport Edition


Отмечается, что «живые» продажи кроссовера Lexus RX 450h Sport Edition начнутся уже 1 февраля. Для британских автолюбителей новинка будет предложена по цене 51 645 фунтов стерлингов.

Автомобиль Lexus RX 450h Sport Edition наделили довольно футуристическим внешним дизайном, который отличается компактной решёткой радиатора и нестандартными воздухозаборниками на передней части кузова. В целом внешность кроссовера получила много острых линий.

В качестве силовой установки Lexus RX 450h Sport Edition выступит гибридная силовая установка, состоящая из бензинового двигателя V6 объёмом 3,5 литра и двух электрических моторов. До 100 км/час кроссовер набирает разгон за 7,7 секунды, развивая максимальную скорость в 200 км/час.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 20:30
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