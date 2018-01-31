Стартовали продажи нового кроссовера Lexus RX 450h Sport Edition

Отмечается, что «живые» продажи кроссовера Lexus RX 450h Sport Edition начнутся уже 1 февраля. Для британских автолюбителей новинка будет предложена по цене 51 645 фунтов стерлингов.Автомобиль Lexus RX 450h Sport Edition наделили довольно футуристическим внешним дизайном, который отличается компактной решёткой радиатора и нестандартными воздухозаборниками на передней части кузова. В целом внешность кроссовера получила много острых линий.В качестве силовой установки Lexus RX 450h Sport Edition выступит гибридная силовая установка, состоящая из бензинового двигателя V6 объёмом 3,5 литра и двух электрических моторов. До 100 км/час кроссовер набирает разгон за 7,7 секунды, развивая максимальную скорость в 200 км/час.