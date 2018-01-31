Мерьем Узерли не скрывает от поклонников свой роскошный образ жизни

Звезда живет в Германии, но часто снимается в различных фильмах и вынуждена посещать разные страны. Она показывает фанатам рабочие моменты и различные мероприятия, но они давно заметили, что Мерьем Узерли носит одежду самых известных брендов и любит посещать престижные рестораны.Актриса не привыкла отказывать себе в личных нуждах, а также может порадовать подписчиков снимками своей наследницы Лары. Девочка спасла свою звездную маму, когда у нее был найден синдром эмоционального выгорания. Тогда знаменитость даже временно отказалась от работы, испытывая безразличие к окружению и депрессию.