Наталья Рудова поразила фанатов видом обнаженной груди в провокационном наряде

Звезда позировала перед камерами на веранде виллы, наслаждаясь видами пляжа. Она не побоялась стоять на краю карниза, после чего лаконично отметила, что подписчики могут прыгать вместе с нею вниз. Они сразу заметили, что Наталья Рудова забыла надеть нижнее белье и подчеркнула формы своего бюста облегающим платьем.Некоторые лица иронично заметили, что на улице должны быть холодно, после чего стали задавать артистке много вопросов по поводу столь необычного внешнего вида. Самые преданные поклонники засыпали кумира комплиментами, так как были в восторге от прекрасной фигуры звезды. Сама она предпочла не отвечать на критику и продолжила интриговать людей.