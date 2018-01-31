FAW выводит на рынок седан Junpai A50 - клон Volkswagen Jetta
Дилеры китайского автоконцерна FAW объявили о старте предзаказов на новый седан Junpai A50, который является клоном Volkswagen Jetta. «Живые» продажи автомобиля стартуют в марте текущего года.
На китайском рынке седан Junpai A50 будет предложен в четырёх модификациях по цене от 60 000 до 68 000 юаней. Новый автомобиль создан на одной платформе с Volkswagen Jetta второй генерации. Внешний дизайн новинки тоже имеет много общего с Volkswagen Jetta.
Под капотом Junpai A50 установлен силовой агрегат объёмом 1,5 литра производительностью 109 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с механической коробкой передач на 5 ступеней. Позднее в моторной гамме седана появится турбированный агрегат ёмкостью 1,0 литр с роботизированной трансмиссией.
Отмечается, что автоконцерн FAW легально использует агрегаты и узлы немецкой компании, так как является официальным партнёром Volkswagen в Поднебесной.
На китайском рынке седан Junpai A50 будет предложен в четырёх модификациях по цене от 60 000 до 68 000 юаней. Новый автомобиль создан на одной платформе с Volkswagen Jetta второй генерации. Внешний дизайн новинки тоже имеет много общего с Volkswagen Jetta.
Под капотом Junpai A50 установлен силовой агрегат объёмом 1,5 литра производительностью 109 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с механической коробкой передач на 5 ступеней. Позднее в моторной гамме седана появится турбированный агрегат ёмкостью 1,0 литр с роботизированной трансмиссией.
Отмечается, что автоконцерн FAW легально использует агрегаты и узлы немецкой компании, так как является официальным партнёром Volkswagen в Поднебесной.
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Добавил: Алина Вчера, 19:40