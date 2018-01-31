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В Норильске парень стал обладателем денежной банкноты счастья
В Норильске парень стал обладателем денежной банкноты счастья, написав об этом в сетях. Он раньше хотел продать ее другим людям, но потом передумал и пока хранит старую купюру – 10 руб.

Они перестали выпускаться в 2009 году, но владелец предпочел не выбрасывать раритет, а положить его в карман. Из-за серийного номера все задуманные мысли человека начали осуществляться, хотя до этого момента ему просто не везло в жизни. Парень рассказал журналистам, как пытался продать свой горный велосипед, но его никто не хотел брать, несмотря на отличное состояние.

В Норильске парень стал обладателем денежной банкноты счастья


Благодаря такому талисману ему удалось найти покупателя и остаться с прибылью, после чего было еще несколько случаев помощи с его стороны. Сейчас он не расстается с купюрой и рад, что не продал ее за 5500 руб, как хотел это сделать раньше, хотя не исключено, что в будущем изменит свое решение.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:45
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