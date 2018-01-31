В Австралии кенгуру сбил велосипедистку и умчался за своими сородичами

Местные жители плохо относятся к этим представителям фауны, считая их вздорными особями, готовыми в любой момент совершить очередную пакость. Во время инцидента крупный самец выбежал на дорогу и врезался в транспорт, на котором ехала пострадавшая девушка. Он не пострадал от такого толчка и предпочел быстро скрыться с места преступления.Жертва оказалась на земле с повреждениями ноги, после чего была доставлена в клинику, где медики сразу оказали ей помощь. Она отделалась легким испугом, а пользователи сетей долго обсуждали сюжет, назвав его удивительным случаем из жизни животных.