В Австралии кенгуру сбил велосипедистку и умчался за своими сородичами
Австралийские кенгуру часто становятся виновниками различных инцидентов, нападая на машины или врываясь в дома людей. Сейчас в сетях появилось видео, где очевидцы события сняли на камеру животное, сбившее велосипедистку, после чего оно умчалось за своими сородичами.
Местные жители плохо относятся к этим представителям фауны, считая их вздорными особями, готовыми в любой момент совершить очередную пакость. Во время инцидента крупный самец выбежал на дорогу и врезался в транспорт, на котором ехала пострадавшая девушка. Он не пострадал от такого толчка и предпочел быстро скрыться с места преступления.
Жертва оказалась на земле с повреждениями ноги, после чего была доставлена в клинику, где медики сразу оказали ей помощь. Она отделалась легким испугом, а пользователи сетей долго обсуждали сюжет, назвав его удивительным случаем из жизни животных.
Местные жители плохо относятся к этим представителям фауны, считая их вздорными особями, готовыми в любой момент совершить очередную пакость. Во время инцидента крупный самец выбежал на дорогу и врезался в транспорт, на котором ехала пострадавшая девушка. Он не пострадал от такого толчка и предпочел быстро скрыться с места преступления.
Жертва оказалась на земле с повреждениями ноги, после чего была доставлена в клинику, где медики сразу оказали ей помощь. Она отделалась легким испугом, а пользователи сетей долго обсуждали сюжет, назвав его удивительным случаем из жизни животных.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:00