В Подмосковье мужчина запечатлел на камеру шарообразный НЛО
Пользователи сетей заметили видео, опубликованное мужчиной из Подмосковья. Он запечатлел на камеру шарообразный НЛО, пока ехал по улице города Ивантеевки.
Объект находился высоко в небе, привлекая внимание свидетеля события необычным свечением. Человек решил выйти из машины и быстро снять сюжет, пока НЛО не умчался за горизонт. Многие люди после просмотра даже не сомневались, что внеземные гости решил посетить страну, потому что в последнее время россияне часто замечают аналогичные технологии в разных уголках.
Некоторые лица подумали о драконе или ином древнем существе, а скептики отметили, что это может быть беспилотник или обычный воздушный шар. Пока исследователи будут проверять материалы и выскажут свое мнение по такому поводу.
Объект находился высоко в небе, привлекая внимание свидетеля события необычным свечением. Человек решил выйти из машины и быстро снять сюжет, пока НЛО не умчался за горизонт. Многие люди после просмотра даже не сомневались, что внеземные гости решил посетить страну, потому что в последнее время россияне часто замечают аналогичные технологии в разных уголках.
Некоторые лица подумали о драконе или ином древнем существе, а скептики отметили, что это может быть беспилотник или обычный воздушный шар. Пока исследователи будут проверять материалы и выскажут свое мнение по такому поводу.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:25