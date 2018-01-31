В Подмосковье мужчина запечатлел на камеру шарообразный НЛО

Объект находился высоко в небе, привлекая внимание свидетеля события необычным свечением. Человек решил выйти из машины и быстро снять сюжет, пока НЛО не умчался за горизонт. Многие люди после просмотра даже не сомневались, что внеземные гости решил посетить страну, потому что в последнее время россияне часто замечают аналогичные технологии в разных уголках.Некоторые лица подумали о драконе или ином древнем существе, а скептики отметили, что это может быть беспилотник или обычный воздушный шар. Пока исследователи будут проверять материалы и выскажут свое мнение по такому поводу.