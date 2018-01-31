Ростовский рэпер Баста снялся в новой ленте «Клубкабаре»

Баста принял решение взять участие в съёмках данного фильма. Фильм при участии Василия Вакуленко будет выпущен его лейблом «Газгольдером», который также выступит автором музыки к ленте. В картине помимо Басты снимутся представители «Газгольдера» - Даша Чаруша, а также Скриптонит. Автором сценария «Клубкабаре» выступает Иван Курский. В работе ему поможет Олег Груз.По сюжету ленты главный герой Артур в ночных клубах проводит модные вечеринки. Он уговаривает одного бизнесмена построить модное новое заведение. В итоге Артур становится владельцем довольно хорошего задатка, однако его берут под стражу правоохранители, обвиняя парня в старых грехах. В дальнейшем главного героя ожидает череда прочих проблем. Премьера ленты состоится в октябре текущего года.