На российский рынок выводят сецверсию седана Volkswagen Polo Drive

Седан Volkswagen Polo Drive наделили оригинальным цветом кузова White Silver, крышей чёрного цвета, головной оптикой с лампами H7 и со сдвоенными рассеивателями. В интерьере автомобиля появилось спортивное рулевое колесо с оплёткой из кожи, декоративные вставки Dark Illusion и металлическими накладками на педалях, а также отделка салона выполнена из ткани Cushion.В моторную гамму Volkswagen Polo Drive входит двигатель MPI ёмкостью 1,6 литра производительностью 90 и 110 «лошадей», а также силовой агрегат TSI, выдающий 125 «скакунов». В качестве трансмиссии предлагается «механика», «автомат» или «робот».В оснащение спецверсии седана входит штатный мультимедийный комплекс, камера заднего вида, электрические стеклоподъёмники, круиз-контроль, датчики парковки и подогрев передних сидений.