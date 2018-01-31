На российский рынок выводят сецверсию седана Volkswagen Polo Drive
Компания Volkswagen на российском рынке начинает реализации спецверсии седана Polo. Новая модель Polo Drive разработана на базе стандартной комплектации TrendLine, стоимость нового автомобиля составит 694 900-839 900 рублей.
Седан Volkswagen Polo Drive наделили оригинальным цветом кузова White Silver, крышей чёрного цвета, головной оптикой с лампами H7 и со сдвоенными рассеивателями. В интерьере автомобиля появилось спортивное рулевое колесо с оплёткой из кожи, декоративные вставки Dark Illusion и металлическими накладками на педалях, а также отделка салона выполнена из ткани Cushion.
В моторную гамму Volkswagen Polo Drive входит двигатель MPI ёмкостью 1,6 литра производительностью 90 и 110 «лошадей», а также силовой агрегат TSI, выдающий 125 «скакунов». В качестве трансмиссии предлагается «механика», «автомат» или «робот».
В оснащение спецверсии седана входит штатный мультимедийный комплекс, камера заднего вида, электрические стеклоподъёмники, круиз-контроль, датчики парковки и подогрев передних сидений.
Седан Volkswagen Polo Drive наделили оригинальным цветом кузова White Silver, крышей чёрного цвета, головной оптикой с лампами H7 и со сдвоенными рассеивателями. В интерьере автомобиля появилось спортивное рулевое колесо с оплёткой из кожи, декоративные вставки Dark Illusion и металлическими накладками на педалях, а также отделка салона выполнена из ткани Cushion.
В моторную гамму Volkswagen Polo Drive входит двигатель MPI ёмкостью 1,6 литра производительностью 90 и 110 «лошадей», а также силовой агрегат TSI, выдающий 125 «скакунов». В качестве трансмиссии предлагается «механика», «автомат» или «робот».
В оснащение спецверсии седана входит штатный мультимедийный комплекс, камера заднего вида, электрические стеклоподъёмники, круиз-контроль, датчики парковки и подогрев передних сидений.
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Добавил: Алина Вчера, 19:15