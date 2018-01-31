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Призрачные НЛО напугали жителей штата Вайоминг
Исследователи получили сообщение от испуганных жителей штата Вайоминг. Люди заметили в небе призрачные НЛО, парившие в воздухе, после чего сразу подумали о грядущем конце света.

Свидетели события опубликовали фото в сетях, после чего ученые решили проверить данную информацию. Пока они предполагают, что объекты могут быть обычными природными явлениями, возникающими из-за сильного ветра. Такие процессы нарушают воздушные потоки и вызывают волны, расположенные намного ниже препятствия.

Призрачные НЛО напугали жителей штата Вайоминг


Затем на них начинают образоваться линзовидные облака, имеющие причудливые формы. Они также связаны с испарениями и находятся в разных слоях атмосферы. Возможно, жители города Шайенн стали свидетелями редкого события, хотя эксперты не исключают появление внеземных гостей.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:15
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