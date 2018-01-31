Призрачные НЛО напугали жителей штата Вайоминг

Свидетели события опубликовали фото в сетях, после чего ученые решили проверить данную информацию. Пока они предполагают, что объекты могут быть обычными природными явлениями, возникающими из-за сильного ветра. Такие процессы нарушают воздушные потоки и вызывают волны, расположенные намного ниже препятствия.Затем на них начинают образоваться линзовидные облака, имеющие причудливые формы. Они также связаны с испарениями и находятся в разных слоях атмосферы. Возможно, жители города Шайенн стали свидетелями редкого события, хотя эксперты не исключают появление внеземных гостей.