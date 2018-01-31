Ученые разработали молекулярную мышцу нового типа с реакцией на свет

Ученые Вашингтонского университета, под руководством Джозефа Барнса, создали модель искусственной молекулярной мышцы, используя в качестве материала - полиэтиленгликолиевый гидрогель, который ранее был изобретен в лабораториях университета. Полученная мускульная ткань способна поднимать небольшие грузы, сокращаясь под действием света. Рассказ ученых опубликован в «Macromolecular Rapid Communications».В ходе эксперимента, разработчиками был прикреплен к подопытному материалу груз, весом всего в 20 миллиграмм. Далее на молекулярный состав направили луч синего света, а через пять часов было зафиксировано, что груз переместился от первоначального положения на несколько сантиметров. Основываясь на результатах, учеными доказана возможность сокращения материала, а так же выполнения работы, по ранее «изученной» смене формы и окраски, в окислительно - восстановительных растворах, под воздействием света.В настоящее время, ученые пытаются «заставить» изобретение передвигать более тяжелые грузы. Так же идет разговор о перспективах, ожидающих в будущем изобретения, в виде полиэтиленгликоля. Разработки американских ученых помогут в создании функциональных и подвижных протезов, особенно если управление молекулярными мышцами удастся наладить с использованием электродов.