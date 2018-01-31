Друг вспомнил, как Людмила Сенчина разрыдалась от безысходности

Эмма Лавринович вспомнила, что певица, даже проходя курс лечения и невзирая на не очень хорошее самочувствие, все же выступала с концертами перед людьми, которым поставили такой же диагноз.Семен Альтов добавил, что артистка никак не афишировала свою болезнь, знали об этом только близкие. Врачи делали все возможное, но измученный болезнью организм справлялся из последних сил. Когда он приезжал в сентябре в гости к Сенчиной, он увидел ее сильно похудевшей, но по-прежнему ухоженной: макияж, прическа. Она много улыбалась и не подавала виду, что плохо себя чувствует.По словам еще одного близкого для артистки человека, композитора Александра Морозова, когда Людмила Сенчина лежала летом в клинике и они созвонились, она не смогла сдержать слез и призналась, что ей «так плохо, что мочи нет...». А спустя пару месяцев после курса лечения артистка уже записывала в Москве концертную программу, после чего выступила на Дворцовой площади. Это ее выступление с сольной программой композитор назвал настоящим подвигом.