В британской школе лабрадор Бетти работает психотерапевтом

Учителя отметили, что 2-месячный щенок прошел кастинг и сейчас стал прекрасным специалистом, несмотря на любовь к длительному сну. В школе учатся 4-летние ребята, а во время общения с питомцем они избавляются от фобий и тревожности. Многие малыши бояться отвечать на вопросы и стесняются своих сверстников, но когда держат на руках такого помощника, быстрее делают успехи в учебе.Маленький помощник дарит им позитивное настроение, а также помогает избавиться от страха при виде других животных. Британцы во многих учебных заведения используют такие методы, а в шотландском аналоге с детьми охотно общается овчарка и бордер-колли.