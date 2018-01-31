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В британской школе лабрадор Бетти работает психотерапевтом
В британской школе на острове Уайт лабрадор Бетти работает психотерапевтом и отлично справляется со своими обязанностями. Собака помогает младшим школьникам адаптироваться на новом месте и избавиться от эмоциональных проблем.

Учителя отметили, что 2-месячный щенок прошел кастинг и сейчас стал прекрасным специалистом, несмотря на любовь к длительному сну. В школе учатся 4-летние ребята, а во время общения с питомцем они избавляются от фобий и тревожности. Многие малыши бояться отвечать на вопросы и стесняются своих сверстников, но когда держат на руках такого помощника, быстрее делают успехи в учебе.

В британской школе лабрадор Бетти работает психотерапевтом


Маленький помощник дарит им позитивное настроение, а также помогает избавиться от страха при виде других животных. Британцы во многих учебных заведения используют такие методы, а в шотландском аналоге с детьми охотно общается овчарка и бордер-колли.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:40
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