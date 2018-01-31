В школах РФ могут ввести уроки психологии

Учеными-психиатрами уже подготовлены учебные пособия для того, чтобы утвердить в Министерстве образования. Касательно этого заявил Зураб Кекелидзе, занимающий пост генерального директора ФГБУ «Национального медицинского исследовательского центра психиатрии, а также наркологии имени В.П. Сербского». По словам Зураба Кекелидзе уже готовы учебники с третьего по одиннадцатый класс, а также рабочие школьные тетради с вопросами. Готовятся также учебные материалы, предназначенные для преподавателей этого предмета.В свою очередь все учебные материалы в настоящее время ожидают у детского российского омбудсмена, академии образования, а также Министерства Образования Российской Федерации. Учебные пособия после всех согласований будут внедряться непосредственно в учебные заведения российского государства.