Украинская сторона назвала причину прекращения подачи воды в ЛНР
Представителями Луганской Народной Республики заявлено касательно проблем с водоснабжением. Вчера тридцать первого января в 12:10 по московскому времени Петровским водозабором была прекращена подача воды.
Украинская сторона причиной остановки подачи воды назвала проблемы с осуществляемой оплатой, а также долгами потенциальных пользователей Попаснянского водоканала. Данная информация была подтверждена Евгением Наседкиным, занимающим пост пресс-секретаря Луганского энергетического объединения. Наряду с этим компетентные органы сообщили про то, что в Славяносербском районе три селения в настоящее время остались отрезанными от водоснабжения.
Стоит отметить, что специалисты продолжают по трубопроводу осуществлять возобновление поставок воды. При этом применяются возможности прокладки схемы водоснабжения.
Украинская сторона причиной остановки подачи воды назвала проблемы с осуществляемой оплатой, а также долгами потенциальных пользователей Попаснянского водоканала. Данная информация была подтверждена Евгением Наседкиным, занимающим пост пресс-секретаря Луганского энергетического объединения. Наряду с этим компетентные органы сообщили про то, что в Славяносербском районе три селения в настоящее время остались отрезанными от водоснабжения.
Стоит отметить, что специалисты продолжают по трубопроводу осуществлять возобновление поставок воды. При этом применяются возможности прокладки схемы водоснабжения.
Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 18:30