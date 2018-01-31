Украинская сторона назвала причину прекращения подачи воды в ЛНР

Украинская сторона причиной остановки подачи воды назвала проблемы с осуществляемой оплатой, а также долгами потенциальных пользователей Попаснянского водоканала. Данная информация была подтверждена Евгением Наседкиным, занимающим пост пресс-секретаря Луганского энергетического объединения. Наряду с этим компетентные органы сообщили про то, что в Славяносербском районе три селения в настоящее время остались отрезанными от водоснабжения.Стоит отметить, что специалисты продолжают по трубопроводу осуществлять возобновление поставок воды. При этом применяются возможности прокладки схемы водоснабжения.