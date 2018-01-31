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Украинская сторона назвала причину прекращения подачи воды в ЛНР
Представителями Луганской Народной Республики заявлено касательно проблем с водоснабжением. Вчера тридцать первого января в 12:10 по московскому времени Петровским водозабором была прекращена подача воды.

Украинская сторона назвала причину прекращения подачи воды в ЛНР

Украинская сторона причиной остановки подачи воды назвала проблемы с осуществляемой оплатой, а также долгами потенциальных пользователей Попаснянского водоканала. Данная информация была подтверждена Евгением Наседкиным, занимающим пост пресс-секретаря Луганского энергетического объединения. Наряду с этим компетентные органы сообщили про то, что в Славяносербском районе три селения в настоящее время остались отрезанными от водоснабжения.

Стоит отметить, что специалисты продолжают по трубопроводу осуществлять возобновление поставок воды. При этом применяются возможности прокладки схемы водоснабжения.
Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 18:30
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