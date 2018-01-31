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Татьяна Навка показала поклонникам зимние забавы наследницы Надежды
Спортсменка часто радует поклонников интересными сюжетами, посвященными ее наследнице Надежде. Сейчас Татьяна Навка показала ее зимние забавы, опубликовав ролик в Instagram.

Она уже отлично провела время с малышкой на берегу океана во время отпуска, а после возвращения домой продолжила радоваться жизни, позируя возле елки и снежных сугробов. Дочка решила использовать лопату вместо машины и весело смеется, пока ее везут на столь необычном транспорте.

Татьяна Навка показала поклонникам зимние забавы наследницы Надежды


Подписчики отметили, что сами любили так развлекаться в детстве, так как это катание намного веселее, чем привычные санки. Многие люди написали лестные комментарии в адрес Татьяны Навки, поблагодарив ее за позитивный сюжет. В прошлый раз фигуристка подверглась критике, когда решила показать свои тренировки и приняла необычную позу йоги. Пользователи сетей попросили ее больше не публиковать такие фото, на которые неприятно смотреть.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:34
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