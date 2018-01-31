АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Частица небесной вечности: Нефрит считается камнем богов и имеет уникальную энергетику
EUR 69.93 USD 56.18
Курс валют на 01.02.2018

Художница вставила фотоаппарат в вагину и сняла своих любовников
Художница вставила фотоаппарат в вагину, и сняла на камеру своих любовников.
Художница вставила фотоаппарат в вагину и сняла своих любовников

Художница из США Дани Лесснау создала своеобразную серию снимков, шокировавших общественность. Серия Extimité представляет собою фотографии, сделанные миниатюрной камерой, вставленной в вагину экстравагантной ваятельницы.

Девушка дала интервью британскому изданию, в котором рассказала о желании создать не просто фотографии, а нечто ассоциирующееся с тактильными ощущениями. Лесснау вдохновилась работами другой фотохудожницы, снимавшая камерой, установленной во рту.

Фотографии Лесснау делала, предварительно установив большой период выдержки фото, что сделало их несколько размытыми и придало аналогии с хрониками. Примечательно, что мини-камеры девушка делала сама, в пинхоле, так называется устройство, отсутствует объектива, потому такие аппараты легко использовать всюду.

Как пояснила девушка, любовники знали о камере и проводимом эксперименте.
Общество
Добавил: tidings Вчера, 18:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Регулярный секстинг с партнером говорит о
Мария Шумакова в красном латексном наряде
Грудинин решил не гарантировать гражданам России
Кирстен Данст на последних сроках беременности
Восьмой сезон сериала «Форс-мажоры» выпустят без
Генетики обнаружили в структуре ДНК встроенный
Просмотреть все новости