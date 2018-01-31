Художница вставила фотоаппарат в вагину и сняла своих любовников

Художница из США Дани Лесснау создала своеобразную серию снимков, шокировавших общественность. Серия Extimité представляет собою фотографии, сделанные миниатюрной камерой, вставленной в вагину экстравагантной ваятельницы.Девушка дала интервью британскому изданию, в котором рассказала о желании создать не просто фотографии, а нечто ассоциирующееся с тактильными ощущениями. Лесснау вдохновилась работами другой фотохудожницы, снимавшая камерой, установленной во рту.Фотографии Лесснау делала, предварительно установив большой период выдержки фото, что сделало их несколько размытыми и придало аналогии с хрониками. Примечательно, что мини-камеры девушка делала сама, в пинхоле, так называется устройство, отсутствует объектива, потому такие аппараты легко использовать всюду.Как пояснила девушка, любовники знали о камере и проводимом эксперименте.