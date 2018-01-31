Компания Jaguar представила первый электрический кроссовер

Презентация электрического паркетника Jaguar I-Pace состоится на специальном закрытом мероприятии 1 марта, а публичный дебют новинки ожидается на Женевском автосалоне.Отмечается, что электрокар Jaguar I-Pace протестировали в Швейцарии при температуре минус 40 градусов. По словам разработчиков, электрический кроссовер является идеальным автомобилем для ежедневного использования.Технические параметры Jaguar I-Pace производители не раскрывают. Прототип электрокара был представлен в 2016 году, тогда концепт был оснащён двумя электрическими моторами общей мощностью 400 лошадиных сил.