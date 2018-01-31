Компания Jaguar представила первый электрический кроссовер
Компания Jaguar продемонстрировала электрическую модель I-Pace. Накануне в сеть выложили видеоролик, на котором запечатлён электрический паркетник Jaguar I-Pace во время тестирования.
Презентация электрического паркетника Jaguar I-Pace состоится на специальном закрытом мероприятии 1 марта, а публичный дебют новинки ожидается на Женевском автосалоне.
Отмечается, что электрокар Jaguar I-Pace протестировали в Швейцарии при температуре минус 40 градусов. По словам разработчиков, электрический кроссовер является идеальным автомобилем для ежедневного использования.
Технические параметры Jaguar I-Pace производители не раскрывают. Прототип электрокара был представлен в 2016 году, тогда концепт был оснащён двумя электрическими моторами общей мощностью 400 лошадиных сил.
Презентация электрического паркетника Jaguar I-Pace состоится на специальном закрытом мероприятии 1 марта, а публичный дебют новинки ожидается на Женевском автосалоне.
Отмечается, что электрокар Jaguar I-Pace протестировали в Швейцарии при температуре минус 40 градусов. По словам разработчиков, электрический кроссовер является идеальным автомобилем для ежедневного использования.
Технические параметры Jaguar I-Pace производители не раскрывают. Прототип электрокара был представлен в 2016 году, тогда концепт был оснащён двумя электрическими моторами общей мощностью 400 лошадиных сил.
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Добавил: Алина Вчера, 18:10