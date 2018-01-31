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Ольга Бузова: Над свадьбой Тарасова и Костенко смеётся вся страна
Накануне Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко обвенчались и устроили по этому поводу пышное торжество. А бывшая супруга футболиста Ольга Бузова не упустила возможности поиздеваться над молодыми.

Для полузащитника "Локомотива" брак с ростовской моделью стал третьим. На праздничное мероприятие были приглашены родственники, друзья и коллеги жениха и невесты. Кроме того, на вечеринке засветились прославленные звезды отечественного шоу-бизнеса, например, Николай Басков, работавший в роли ведущего.

Ольга Бузова: Над свадьбой Тарасова и Костенко смеётся вся страна

Интернет-пользователи, любящие наблюдать за негласной войной бывших супруг, ждали, что же на это скажет ведущая телешоу "Дом-2". Через некоторое время Ольга всё-таки высказалась.

Это произошло следующим образом: близкая подруга Бузовой - Томатин Саркисян на своей странице в Instagram решила прокомментировать венчание Тарасова и Костенко. Так, девушка призналась, что эта парочка вызывает у неё неконтролируемые приступы смеха.

Бузова решила подсобить подруге, написав комментарий о том, что над Тарасовым и Костенко смеётся вся страна. Ольга добавила, что к новоиспеченным супругам с насмешкой относятся даже друзья, приглашённые на вечеринку.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:14
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