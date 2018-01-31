Ольга Бузова: Над свадьбой Тарасова и Костенко смеётся вся страна

Для полузащитника "Локомотива" брак с ростовской моделью стал третьим. На праздничное мероприятие были приглашены родственники, друзья и коллеги жениха и невесты. Кроме того, на вечеринке засветились прославленные звезды отечественного шоу-бизнеса, например, Николай Басков, работавший в роли ведущего.Интернет-пользователи, любящие наблюдать за негласной войной бывших супруг, ждали, что же на это скажет ведущая телешоу "Дом-2". Через некоторое время Ольга всё-таки высказалась.Это произошло следующим образом: близкая подруга Бузовой - Томатин Саркисян на своей странице в Instagram решила прокомментировать венчание Тарасова и Костенко. Так, девушка призналась, что эта парочка вызывает у неё неконтролируемые приступы смеха.Бузова решила подсобить подруге, написав комментарий о том, что над Тарасовым и Костенко смеётся вся страна. Ольга добавила, что к новоиспеченным супругам с насмешкой относятся даже друзья, приглашённые на вечеринку.