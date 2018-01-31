Неподалеку от Анапы зафиксировано землетрясение

Представители единой геофизической службы РАН измерили силу землетрясения, и оказалось, что магнитуда толчков составила 4,2 балла. Отмечается, что это случилось в 7:28 по московскому времени.Сотрудники Регионального управления МЧС сообщают, что на данный момент не поступило ни одного сообщения о каких-то массовых разрушениях или жертвах со стороны местных жителей. Таким образом, инфраструктура города не пострадала.Тем не менее, как отметили в МЧС, некоторые жители все же почувствовали подземные толчки.