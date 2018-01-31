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Неподалеку от Анапы зафиксировано землетрясение
Сегодня в Черном море региональная служба МЧС зафиксировала подземные толчки. Природное явление произошло недалеко от курортного города Анапа.

Неподалеку от Анапы зафиксировано землетрясение


Представители единой геофизической службы РАН измерили силу землетрясения, и оказалось, что магнитуда толчков составила 4,2 балла. Отмечается, что это случилось в 7:28 по московскому времени.

Сотрудники Регионального управления МЧС сообщают, что на данный момент не поступило ни одного сообщения о каких-то массовых разрушениях или жертвах со стороны местных жителей. Таким образом, инфраструктура города не пострадала.

Тем не менее, как отметили в МЧС, некоторые жители все же почувствовали подземные толчки.
Происшествия
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:05
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