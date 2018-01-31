Коллеги Дмитрия Шепелева устроили ему настоящий праздник по случаю его дня рождения

Несколько дней назад, 25 января у телеведущего передачи "На самом деле" Дмитрия Шепелева был день рождения, хотя его до сих пор продолжают поздравлять. На днях его коллеги организовали для него праздник прямо на рабочем месте.Во время съемок очередного выпуска передачи «На самом деле» его коллеги устроили небольшой сюрприз: они подарили телеведущему большой торт с логотипом программы и цветы, а также от чистого сердца поздравили с юбилеем, пожелав множество душевных пожеланий.Шепелева очень тронуло такое внимание его коллег, и он написал слова благодарности на своей личной страничке. Артист отметил, что съемки, как правило, заканчиваются слишком поздно, когда все уже уставшие, но в этот день, несмотря на время у именинника было еще полно сил. А также Дмитрий добавил, что очень счастлив, поскольку день рождения продолжается.Фанаты также продолжают писать поздравления и желать крепкого здоровья ему и сыну, позитива в жизни, успехов во всех начинаниях и осуществления всех желаний.