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Смартфон Sharp S3 появился на рынке Японии
Японская компания Sharp вывела на внутренний рынок смартфон S3, который был разработан в рамках проекта Android One. Стоимость девайса составляет 300 долларов.

Смартфон Sharp S3 появился на рынке Японии


Так устройство получило 5-дюймовый фирменный экран с качеством картинки стандарта Full HD. В аппаратной основе лежит процессор Snapdragon 430. К нему прилагается оперативная память с объемом в 3 гигабайта. Встроенный накопитель информации предложит пользователю 32 Гб памяти, при этом данный показатель можно будет увеличить путем использования карты памяти до 256 Гб.

Разрешение фронтального объектива составляет 5 Мп, а разрешение основного – 13 Мп. Основной модуль сделали так, что снимки будут получаться четкими даже в условиях тусклого освещения. Как показывают фото Sharp S3, новинка не обладает дактилоскопическим сканером. Емкость аккумулятора 2,7 тысячи мАч. Управление программным обеспечением осуществляется с помощью операционной системы Android 8.0 Oreo.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:00
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