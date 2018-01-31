Смартфон Sharp S3 появился на рынке Японии

Так устройство получило 5-дюймовый фирменный экран с качеством картинки стандарта Full HD. В аппаратной основе лежит процессор Snapdragon 430. К нему прилагается оперативная память с объемом в 3 гигабайта. Встроенный накопитель информации предложит пользователю 32 Гб памяти, при этом данный показатель можно будет увеличить путем использования карты памяти до 256 Гб.Разрешение фронтального объектива составляет 5 Мп, а разрешение основного – 13 Мп. Основной модуль сделали так, что снимки будут получаться четкими даже в условиях тусклого освещения. Как показывают фото Sharp S3, новинка не обладает дактилоскопическим сканером. Емкость аккумулятора 2,7 тысячи мАч. Управление программным обеспечением осуществляется с помощью операционной системы Android 8.0 Oreo.