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Honda Passport вернётся на рынок спустя 16 лет
Компания Honda планирует вывести на рынок новый среднеразмерный кроссовер под названием Honda Passport, который был снят с производства в 2002 году. По сути внедорожник Honda Passport представлял собой перелицованную версию Isuzu Rodeo.

Honda Passport вернётся на рынок спустя 16 лет


В модельном ряду производителя Honda Passport займёт место между CR-V и Pilot. Недавно фотошпионы запечатлели новый кроссовер во время прохождения дорожных тестов, автомобиль был скрыт под плотное камуфляжное покрытие.

Эксперты предполагают, что в кадр охотников за сенсациями попал автомобиль в серийном кузове. Официальная презентация новинки ожидается осенью нынешнего года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Предполагается, что в 2019 году новый Honda Passport появится на рынке, где его конкурентами станут Ford Edge и Nissan Murano.

Кроссовер Honda Passport разработан на одной платформе с моделью Pilot. Производство нового автомобиля будет налажено в американском городе Линкольне. Предполагается, что под капотом новинки будет установлен двигатель V6 объёмом 3,5 литра производительностью 280 лошадиных сил.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 17:40
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