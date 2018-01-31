Honda Passport вернётся на рынок спустя 16 лет

В модельном ряду производителя Honda Passport займёт место между CR-V и Pilot. Недавно фотошпионы запечатлели новый кроссовер во время прохождения дорожных тестов, автомобиль был скрыт под плотное камуфляжное покрытие.Эксперты предполагают, что в кадр охотников за сенсациями попал автомобиль в серийном кузове. Официальная презентация новинки ожидается осенью нынешнего года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Предполагается, что в 2019 году новый Honda Passport появится на рынке, где его конкурентами станут Ford Edge и Nissan Murano.Кроссовер Honda Passport разработан на одной платформе с моделью Pilot. Производство нового автомобиля будет налажено в американском городе Линкольне. Предполагается, что под капотом новинки будет установлен двигатель V6 объёмом 3,5 литра производительностью 280 лошадиных сил.