В Манчестере британку напугал шарообразный сгусток энергии над кроватью
Пользователи сетей увидели ролик, опубликованный британкой из Манчестера. Женщину напугал шарообразный сгусток энергии над кроватью, зафиксированный камерой наблюдения во время сна.
Хозяйка дома не сомневается, что тут не обошлось без нечистой силы, которая захотела появиться ночью. Огромный полупрозрачный объект двигался по комнате, а рядом было замечено странное лицо, имеющее сердитое выражение. Она во время покупки дома была удивлена низкой ценой, но даже не подозревала, что столкнется с паранормальными явлениями.
Пользователи сетей после просмотра отметили, что это орбы, являющиеся незримыми существами, замеченными в разных уголках мира. Они не опасны для человека в отличие от других фантомов, но приходят из параллельного мира для своих целей. Но почему они посещают квартиры землян - никто не знает.
Хозяйка дома не сомневается, что тут не обошлось без нечистой силы, которая захотела появиться ночью. Огромный полупрозрачный объект двигался по комнате, а рядом было замечено странное лицо, имеющее сердитое выражение. Она во время покупки дома была удивлена низкой ценой, но даже не подозревала, что столкнется с паранормальными явлениями.
Пользователи сетей после просмотра отметили, что это орбы, являющиеся незримыми существами, замеченными в разных уголках мира. Они не опасны для человека в отличие от других фантомов, но приходят из параллельного мира для своих целей. Но почему они посещают квартиры землян - никто не знает.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 15:35