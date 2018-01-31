В Манчестере британку напугал шарообразный сгусток энергии над кроватью

Хозяйка дома не сомневается, что тут не обошлось без нечистой силы, которая захотела появиться ночью. Огромный полупрозрачный объект двигался по комнате, а рядом было замечено странное лицо, имеющее сердитое выражение. Она во время покупки дома была удивлена низкой ценой, но даже не подозревала, что столкнется с паранормальными явлениями.Пользователи сетей после просмотра отметили, что это орбы, являющиеся незримыми существами, замеченными в разных уголках мира. Они не опасны для человека в отличие от других фантомов, но приходят из параллельного мира для своих целей. Но почему они посещают квартиры землян - никто не знает.