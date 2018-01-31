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В Исландии запретили называть детей именем Андрей
Греческое имя Андрей, являющееся очень популярным среди славянских народов, запретило правительство Исландии. Имя не попало в существующий официальный реестр имен, разрешённых в Исландии.

В Исландии запретили называть детей именем Андрей

Запрос, который связан с внесением имени в специальный Национальный реестр, отклонили вследствие постановления государственного комитета Исландии по личным именам. Население страны составляет всего 335 000 человек. Поэтому правительство уделяет особое внимание сохранению чистоты языка. В Исландии имена новорожденным следует выбирать именно из списка утвержденного государственным комитетом, создавая трудности для переехавших в государство иностранцев. Исключением может послужить тот факт, если мать и отец родившегося в Исландии ребенка являются не гражданами страны.

Имя Андрей отключили вследствие его написания. Окончание «Andrej» не отвечает правилам исландского языка. В стране правильно было бы Andrey либо Andrei.
В мире / Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 16:10
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