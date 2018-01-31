Наталья Гулькина опубликовала в Instagram свое детское фото

Исполнительница отметила, что тогда была 15-летней девочкой, а подписчики написали много позитивных комментариев после просмотра такого сюжета. Они заметили, что Наталья Гулькина почти не изменилась через 40 лет, а также стали вспоминать о советских временах, когда сами встречали новогодние праздники.Пользователи сетей признались, что блонд больше идет звезде, чем натуральный темный цвет волос, хотя девочка уже тогда была красавицей. Многие фанаты шутливо заметили, что время заморозило возрастные изменения кумира, продолжающего очаровывать зрителей своей внешностью.