Линдси Лохан и Ким Кардашьян разругались в Сети

Светская львица Ким Кардашьян кардинально сменила свою прическу. На некоторых фото в сети можно увидеть, что на голове теледивы красуются афрокосы белого цвета. Некоторые пользователи считают, что причиной таких перемен в образе Кардашьян стало подражание Бо Дерек, актрисе с такой же прической, снимавшейся в фильме «10». Но новый образ модели оценили не все. Актриса Линдси Лохан оставила свой комментарий под постом теледивы, в котором написала, что находится в недоумении от ее внешнего вида. Но Ким не растерялась с ответом, в котором порекомендовала обращать внимание в первую очередь на себя.Стоит отметить, что ранее Линдси Лохан и Ким Кардашьян были близкими подругами. Их зачастую видели вместе на светских вечеринках.