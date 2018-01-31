LEAGOO S9 станет главным конкурентом для новых iPhone

Так отмечается, что смартфон получит операционную систему Android 8.1 Oreo. Передняя панель LEAGOO S9 должна быть полностью покрыта дисплеем, поскольку динамики, микрофон и фронтальная камера установлены на боковой части устройства. В той же части девайса имеется кнопка включения/выключения смартфона.Сбоку разработчики разместили и кнопки регулирования громкости и яркости дисплея, только они сенсорные. Основная камера предлагает два объектива с разрешением 24 Мп. К ней прилагается подсветка.Согласно неофициальной информации, LEAGOO S9 должен быть показан публике в июне текущего года. Стоимость устройства достигнет 720 долларов.