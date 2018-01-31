LEAGOO S9 станет главным конкурентом для новых iPhone
Сообщается, что будущим летом компания LEAGOO представит свой смартфон S9. Эксперты считают, что устройство станет одним из главных конкурентов для новых «яблочных» девайсов.
Так отмечается, что смартфон получит операционную систему Android 8.1 Oreo. Передняя панель LEAGOO S9 должна быть полностью покрыта дисплеем, поскольку динамики, микрофон и фронтальная камера установлены на боковой части устройства. В той же части девайса имеется кнопка включения/выключения смартфона.
Сбоку разработчики разместили и кнопки регулирования громкости и яркости дисплея, только они сенсорные. Основная камера предлагает два объектива с разрешением 24 Мп. К ней прилагается подсветка.
Согласно неофициальной информации, LEAGOO S9 должен быть показан публике в июне текущего года. Стоимость устройства достигнет 720 долларов.
Так отмечается, что смартфон получит операционную систему Android 8.1 Oreo. Передняя панель LEAGOO S9 должна быть полностью покрыта дисплеем, поскольку динамики, микрофон и фронтальная камера установлены на боковой части устройства. В той же части девайса имеется кнопка включения/выключения смартфона.
Сбоку разработчики разместили и кнопки регулирования громкости и яркости дисплея, только они сенсорные. Основная камера предлагает два объектива с разрешением 24 Мп. К ней прилагается подсветка.
Согласно неофициальной информации, LEAGOO S9 должен быть показан публике в июне текущего года. Стоимость устройства достигнет 720 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 17:30