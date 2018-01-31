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Компания NEC представила тонкий ноутбук LaVie Note Mobile
Японский производитель потребительской электроники NEC разработал и представил свой тонкий и легкий ноутбук LaVie Note Mobile. Сообщается, что девайс получил пассивную систему охлаждения.

Компания NEC представила тонкий ноутбук LaVie Note Mobile


По данным производителя, новый портативный компьютер LaVie Note Mobile представлен в нескольких модификациях. Таким образом, внутри устройства будут работать такие процессоры как Intel Celeron 3965Y, Core m3-7Y30, Core i5-7Y54 или Core i7-7Y75. Вес девайса не достигает и одного килограмма.

В качестве накопителя данных применен твердотельный диск SSD с объемом памяти в 64-512 Гб. Объем оперативной памяти будет составлять 4 или 8 гигабайт в зависимости от выбранной модификации. Диагональ дисплея 12,5 дюйма, а сама матрица предоставит пользователю разрешение стандарта Full HD. Помимо этого стоит выделить разъемы USB 3.0 и HDMI.

Для безопасности имеется дактилоскопический сканер. Время работы от аккумулятора 12 часов. Цена ноутбука 965-1330 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 17:20
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