Компания NEC представила тонкий ноутбук LaVie Note Mobile

По данным производителя, новый портативный компьютер LaVie Note Mobile представлен в нескольких модификациях. Таким образом, внутри устройства будут работать такие процессоры как Intel Celeron 3965Y, Core m3-7Y30, Core i5-7Y54 или Core i7-7Y75. Вес девайса не достигает и одного килограмма.В качестве накопителя данных применен твердотельный диск SSD с объемом памяти в 64-512 Гб. Объем оперативной памяти будет составлять 4 или 8 гигабайт в зависимости от выбранной модификации. Диагональ дисплея 12,5 дюйма, а сама матрица предоставит пользователю разрешение стандарта Full HD. Помимо этого стоит выделить разъемы USB 3.0 и HDMI.Для безопасности имеется дактилоскопический сканер. Время работы от аккумулятора 12 часов. Цена ноутбука 965-1330 долларов.