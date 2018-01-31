Ученые Китая начинают разработку гиперзвукового биплана

Как предположили разработчики, нижним крыльям необходима большая площадь, относительно размеров верхних. При всем этом, должен быть относительно небольшим, общий размах несущих пар. Подобная конструкция «этажерки», относится к периоду истоков зарождения авиационных изобретений. С ее помощью собираются добиться большего объема внутреннего воздушного потока, обеспечив тем самым для машины повышенное лобовое сопротивление.Расчеты указывают на то, что достижение гиперзвуковых скоростей удастся образованием ударных волн на нижних крыльях. Данным волнам характерны скачки высокого давления, скоростные воздушные потоки, температурные режимы. Опираться на эти волны смогут верхние, в результате и происходит большая подъемная сила. Благодаря такому решению значительно уменьшаться показатели расхода топлива.