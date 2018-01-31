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Ученые Китая начинают разработку гиперзвукового биплана
Конструкторы Китая начали разработку сверхзвукового биплана, причем перевозить он будет не грузы, а пассажиров. Планы специалистов опубликованы журнале Science China.

Как предположили разработчики, нижним крыльям необходима большая площадь, относительно размеров верхних. При всем этом, должен быть относительно небольшим, общий размах несущих пар. Подобная конструкция «этажерки», относится к периоду истоков зарождения авиационных изобретений. С ее помощью собираются добиться большего объема внутреннего воздушного потока, обеспечив тем самым для машины повышенное лобовое сопротивление.
Ученые Китая начинают разработку гиперзвукового биплана


Расчеты указывают на то, что достижение гиперзвуковых скоростей удастся образованием ударных волн на нижних крыльях. Данным волнам характерны скачки высокого давления, скоростные воздушные потоки, температурные режимы. Опираться на эти волны смогут верхние, в результате и происходит большая подъемная сила. Благодаря такому решению значительно уменьшаться показатели расхода топлива.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 17:10
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