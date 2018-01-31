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Facebook запретила рекламу ICO и криптовалют
Администрацией соцсети Facebook официально сообщено касательно запрета на размещение в рамках Интернет-ресурса рекламы криптовалют, первичного размещения бинарных опционов, а также монет (ICO).

Facebook запретила рекламу ICO и криптовалют

Данные правила содержит новейшая маркетинговая политика развивающейся компании. Как уточняется, соответствующие мероприятия помогут повысить безопасность и целостность рекламы разных финансовых продуктов, услуг на платформе Facebook. В официальном сообщении компании говорится, что объявления должны создаваться для людей и быть безопасными. Новой маркетинговой политикой предусматривается запрещение рекламы услуг и продуктов финансового современного рынка, вводящих зарегистрированных юзеров социальной сети в заблуждение.

В свою очередь администрация Facebook желает, чтобы люди дальше продолжали узнавать требуемую информацию через объявления. Пользователи не должны опасаться мошенничества и обмана.
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Добавил: tantan61 Вчера, 17:00
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