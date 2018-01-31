Facebook запретила рекламу ICO и криптовалют

Данные правила содержит новейшая маркетинговая политика развивающейся компании. Как уточняется, соответствующие мероприятия помогут повысить безопасность и целостность рекламы разных финансовых продуктов, услуг на платформе Facebook. В официальном сообщении компании говорится, что объявления должны создаваться для людей и быть безопасными. Новой маркетинговой политикой предусматривается запрещение рекламы услуг и продуктов финансового современного рынка, вводящих зарегистрированных юзеров социальной сети в заблуждение.В свою очередь администрация Facebook желает, чтобы люди дальше продолжали узнавать требуемую информацию через объявления. Пользователи не должны опасаться мошенничества и обмана.