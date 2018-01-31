Новый Kia cee’d фотошпионы запечатлели в серийном кузове

Судя по опубликованным фотографиям, новый хэтчбек Kia cee’d внешне имеет сходство с седаном Forte, который в России реализуется под названием Cerato. Новинка получила фирменную решётку радиатора, светодиодную головную оптику, а также множество элементов от концепта Proceed.В моторную гамму нового хэтчбека войдут бензиновые двигатели производительностью 120 и 140 лошадиных сил, а также дизельные агрегаты мощностью 110 и 136 «лошадей». В качестве трансмиссии будет предложена 6-скоростная «механика» и 7-ступенчатый «робот».По словам экспертов, Kia cee’d помимо хэтчбека и универсала будет предложен во внедорожной версии и в кузове Shooting Brake.