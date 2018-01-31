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Француз переборщил с ботоксом в стремлении быть похожим на Мэрилин Монро
Француз переборщил с ботоксом в стремлении быть похожим на Мэрилин Монро. Жителю Тулона косметическая процедура по увеличению губ обошлась в пять тысяч фунтов стерлингов.


Француз переборщил с ботоксом в стремлении быть похожим на Мэрилин Монро


Молодого официанта, который проживает во французском городе Тулон, называют «пластический парень» за то, что он регулярно делает косметические процедуры для того, чтобы поддержать свои губы в желаемом состоянии. Молодой человек очень хочет походить на легендарную Мэрилин Монро, и материальных средств для достижения цели не жалеет. Житель Тулона регулярно публикует свои фотоснимки в соцсетях, и не обходится без различных программ обработки изображения и всяческих фильтров, чтобы только подчеркнуть красоту лица. Француз также восхищен известной светской львицей Джослин Вильденштейн, любительницей пластических операций.

Стоит отметить, что к подобной косметической процедуре все чаще прибегают не только звезды шоу-бизнеса, но и обычные люди, желая уподобиться своим кумирам.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 16:40
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