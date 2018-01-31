Компания Ørsted построит самую крупную ветровую электростанцию в мире

На данный момент специалисты собрали первые ветрогенераторы. В общей сложности нужно собрать 174 такие установки. Длина каждого достигает отметки в 65 метров, а вес конструкции составляет 800 тонн. Эксперты отмечают, что уже в 2020 году станция Hornsea Project One будет работать на полную заявленную мощность и предоставит местным жителям обещанную электроэнергию.Также известно, что сборка ветровых установок производится посредством использования судна GeoSea, которое как раз предназначено для строительных работ в море. Плавучая платформа способна выдержать на себе четыре ветрогенератора.Программный директор Hornsea Project One Дункан Кларк считает, что затея принесет в будущем рабочие места и сохранит экологию.