Анджелина Джоли устроила экскурсию своим шестерым детям по Парижу
Анджелина Джоли решила устроить своим шестерым детям экскурсию по Парижу, куда и отвезла их.
Голливудская киноактриса Анджелина Джоли привезла всех своих детей в Париж, чтобы приобщить наследников к прекрасному и провести экскурсию по столице Франции.
Недавно голливудская звезда прибыла в Париж в компании своих шестерых детей. В столице у артистки собралось множество дел, которые она прилетела решить, а после насладиться компанией своих детей. Джоли организовала самую настоящую экскурсию для них.
Судя по фотоснимкам, наследники были в восторге от увиденного в столице. А киноактрисе с легкостью удалось совместить работу с детьми. В соцсетях можно посмотреть множество снимков с их прогулки.
Появление Джоли на улицах Парижа вызвало массу эмоций у ее поклонников. Но приблизиться к любимице никому не удалось, поскольку ее с детьми сопровождала охрана, которая полностью следила за порядком.
Джоли славится не только ролями в кинокартинах, но и режиссерской работой. Ее киноленту, которая называлась "Сначала они убили моего отца" одобрили различные критики, и она получила множество положительных отзывов.
Голливудская киноактриса Анджелина Джоли привезла всех своих детей в Париж, чтобы приобщить наследников к прекрасному и провести экскурсию по столице Франции.
Недавно голливудская звезда прибыла в Париж в компании своих шестерых детей. В столице у артистки собралось множество дел, которые она прилетела решить, а после насладиться компанией своих детей. Джоли организовала самую настоящую экскурсию для них.
Судя по фотоснимкам, наследники были в восторге от увиденного в столице. А киноактрисе с легкостью удалось совместить работу с детьми. В соцсетях можно посмотреть множество снимков с их прогулки.
Появление Джоли на улицах Парижа вызвало массу эмоций у ее поклонников. Но приблизиться к любимице никому не удалось, поскольку ее с детьми сопровождала охрана, которая полностью следила за порядком.
Джоли славится не только ролями в кинокартинах, но и режиссерской работой. Ее киноленту, которая называлась "Сначала они убили моего отца" одобрили различные критики, и она получила множество положительных отзывов.