Анджелина Джоли устроила экскурсию своим шестерым детям по Парижу

Голливудская киноактриса Анджелина Джоли привезла всех своих детей в Париж, чтобы приобщить наследников к прекрасному и провести экскурсию по столице Франции.Недавно голливудская звезда прибыла в Париж в компании своих шестерых детей. В столице у артистки собралось множество дел, которые она прилетела решить, а после насладиться компанией своих детей. Джоли организовала самую настоящую экскурсию для них.Судя по фотоснимкам, наследники были в восторге от увиденного в столице. А киноактрисе с легкостью удалось совместить работу с детьми. В соцсетях можно посмотреть множество снимков с их прогулки.Появление Джоли на улицах Парижа вызвало массу эмоций у ее поклонников. Но приблизиться к любимице никому не удалось, поскольку ее с детьми сопровождала охрана, которая полностью следила за порядком.Джоли славится не только ролями в кинокартинах, но и режиссерской работой. Ее киноленту, которая называлась "Сначала они убили моего отца" одобрили различные критики, и она получила множество положительных отзывов.