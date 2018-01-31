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Анджелина Джоли устроила экскурсию своим шестерым детям по Парижу
Анджелина Джоли решила устроить своим шестерым детям экскурсию по Парижу, куда и отвезла их.

Анджелина Джоли устроила экскурсию своим шестерым детям по Парижу


Голливудская киноактриса Анджелина Джоли привезла всех своих детей в Париж, чтобы приобщить наследников к прекрасному и провести экскурсию по столице Франции.

Недавно голливудская звезда прибыла в Париж в компании своих шестерых детей. В столице у артистки собралось множество дел, которые она прилетела решить, а после насладиться компанией своих детей. Джоли организовала самую настоящую экскурсию для них.

Судя по фотоснимкам, наследники были в восторге от увиденного в столице. А киноактрисе с легкостью удалось совместить работу с детьми. В соцсетях можно посмотреть множество снимков с их прогулки.

Появление Джоли на улицах Парижа вызвало массу эмоций у ее поклонников. Но приблизиться к любимице никому не удалось, поскольку ее с детьми сопровождала охрана, которая полностью следила за порядком.

Джоли славится не только ролями в кинокартинах, но и режиссерской работой. Ее киноленту, которая называлась "Сначала они убили моего отца" одобрили различные критики, и она получила множество положительных отзывов.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 12:45
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