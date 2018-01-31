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Кожевникова развеяла миф о своем быстром похудении
Известная российская актриса Мария Кожевникова развеяла миф о своем быстром похудении. Звезда кино рассказала, что ее фотографии, на которых она запечатлена до и после рождения ребенка, зачастую использую мошенники, для того, чтобы продвинуть то или иное средство для похудения, которые, якобы, ей помогли.

Кожевникова развеяла миф о своем быстром похудении


На своей личной странице в социальной сети Мария Кожевникова обнародовала снимок, послуживший примером того, как ее образ используют незаконно в целях рекламы злоумышленники, развеяв миф о своем быстром похудении. Артистка добавила, что никогда не принимала участие в каких-либо рекламах по продвижению средств для похудения, более того, участвовать не собирается. По мнению Кожевниковой, химических препаратов, которые позволили бы скинуть лишний вес не нанося вреда организму, не существует. Актриса подчеркнула, что для того, чтобы вернуть форму после рождения ребенка, подобными средствами никогда не пользовалась.

Мария Кожевникова добавила, что только благодаря правильному питанию и занятиям спортом и употреблению воды можно получить фигуру мечты.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 13:35
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