Биткоин опять упал ниже $10 тысяч

В 6.00 утра за биткоин предлагали $9 800. К 9.00 криптовалюта опять поднялась до $10 000. По мнению специалистов биткоин и дальше будет продолжать своё падение, вследствие того, что имеет место довольно много негативных факторов. Они прежде всего связаны с регулированием рынка, в особенности в азиатских государствах. Именно данные государства раньше являлись основным регионом для продажи криптовалют. Эксперты с ними связывали свои надежды на легализацию.Также наряду с биткоином в цене уменьшаются прочие виртуальные валюты. Ripple утратил 15 процентов, а Ethereum потерял 10 процентов. Инвесторы всё меньше верят в тенденцию интенсивного роста. За последние недели меньше звучат прогнозы про стоимость 40 тысяч долларов, хотя совсем недавно некоторые озвучивали цифры в 200 000 долларов.