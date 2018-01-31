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Пэрис Хилтон рассказала о том, что хочет родить несколько детей от своего будущего супруга
Недавно в интервью Пэрис Хилтон призналась, что уже задумывается о рождении детей и хочет, чтобы малышей у нее было несколько, например, трое.

Пэрис Хилтон рассказала о том, что хочет родить несколько детей от своего будущего супруга


В январе этого года у Пэрис Хилтон произошло радостное событие: ее любимый, киноактер Крис Зилк предложил выйти за него замуж. Именно с этого момента все мысли у знаменитости заняты только предстоящим замужеством, чем постоянно она делится с журналистами.

А совсем недавно светская львица призналась, что очень хочет стать мамой. При этом на одном ребенка девушка останавливаться не собирается, она хотела бы иметь дух или трех, тем более в семье Хилтон детей было несколько и им было очень комфортно вместе.

Подготовка к свадьбе идет полным ходом, но беременеть сейчас красотка не собирается. Девушка хочет сначала выйти замуж, а только после этого заводить детей. К появлению наследников Хилтон подходит здраво и не спешит, ведь всему свое время.

Организацию своей свадьбы Пэрис с Крисом поручили маме невесты Кэти Хилтон. Теперь она будет полностью контролировать все сама, вместо того, чтобы наслаждаться этим радостным событием с другими гостями. Хотя делать это она будет с большим удовольствием.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 12:29
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