Пэрис Хилтон рассказала о том, что хочет родить несколько детей от своего будущего супруга

В январе этого года у Пэрис Хилтон произошло радостное событие: ее любимый, киноактер Крис Зилк предложил выйти за него замуж. Именно с этого момента все мысли у знаменитости заняты только предстоящим замужеством, чем постоянно она делится с журналистами.А совсем недавно светская львица призналась, что очень хочет стать мамой. При этом на одном ребенка девушка останавливаться не собирается, она хотела бы иметь дух или трех, тем более в семье Хилтон детей было несколько и им было очень комфортно вместе.Подготовка к свадьбе идет полным ходом, но беременеть сейчас красотка не собирается. Девушка хочет сначала выйти замуж, а только после этого заводить детей. К появлению наследников Хилтон подходит здраво и не спешит, ведь всему свое время.Организацию своей свадьбы Пэрис с Крисом поручили маме невесты Кэти Хилтон. Теперь она будет полностью контролировать все сама, вместо того, чтобы наслаждаться этим радостным событием с другими гостями. Хотя делать это она будет с большим удовольствием.