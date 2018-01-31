Цимбалюк-Романовская снова надела свадебное платье на очередное шоу

29 января, в понедельник, Виталина Цымбалюк Романовская была гостьей сразу на двух программах. В «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым на 1-м федеральном канале проходило обсуждение темы «Покаяние Виталины», а на канале «Россия» в прямом эфире с Андреем Малаховым шло «Разоблачение Элины». По неподтвержденной информации, на таких телевизионных шоу бывшая супруга Армена Джигарханяна хорошо зарабатывает. Примерно столько, сколько необходимо на покупку 4-й квартиры. Предыдущие три квартиры, стоимость которых достигает ста миллионов, Цымбалюк-Романовская заявила, что приобрела их на материальные средства отца. Кроме всего, она брала деньги в кредит. По словам Цымбалюк-Романовской, вся недвижимость была приобретена ею до заключения брака с народным артистом РФ.На очередном шоу бывшая жена Джигарханяна была одета в свадебное платье, в котором была в день бракосочетания с актером. Торжественный наряд гостьи программы был необычайно красив и подчеркивал ее изящную фигуру.