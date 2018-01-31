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В Петербург прилетела легенда японского рока Ёсики Хаяси
В Петербург прилетел легендарный японский рок-музыкант Ёсики Хаяси. Исполнитель остановился в одном из 5-звёздочном отеле в центре Северной столицы.

В Петербург прилетела легенда японского рока Ёсики Хаяси


Ёсики Хаяси прилетел в Петербург на частном самолёте. Исполнитель вместе со своей командой планирует представить в Северной столице фильм We are X. 52-летний музыкант является легендой японского рока - основал знаменитую музыкальную группу X Japan. Со временем коллектив распался, в последний раз музыканты собирались вместе для записи саундтрека к фильму "Пила-4".

Сейчас Ёсики Хаяси занимается сольной карьерой. Его фильм We are X рассказывает о периоде, когда группа X Japan находилась на вершине славы. Картина описывает взаимоотношения между участниками и трудности, с которыми они сталкивались.
Культура
Добавил: Митьева Марина Вчера, 15:50
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