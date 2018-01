В Петербург прилетела легенда японского рока Ёсики Хаяси

Ёсики Хаяси прилетел в Петербург на частном самолёте. Исполнитель вместе со своей командой планирует представить в Северной столице фильм We are X. 52-летний музыкант является легендой японского рока - основал знаменитую музыкальную группу X Japan. Со временем коллектив распался, в последний раз музыканты собирались вместе для записи саундтрека к фильму "Пила-4".Сейчас Ёсики Хаяси занимается сольной карьерой. Его фильм We are X рассказывает о периоде, когда группа X Japan находилась на вершине славы. Картина описывает взаимоотношения между участниками и трудности, с которыми они сталкивались.