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Трамп: Китай и Россия главные угрозы экономике и ценностям США
Во время своего выступления перед конгрессом Дональд Трамп подчеркнул, что Китай и Россия являются главными угрозами экономике и ценностям США. По его словам, эти страны противостоят интересам государства, поэтому не стоит сокращать финансирование военных проектов.

Трамп: Китай и Россия главные угрозы экономике и ценностям США


Дональд Трамп в очередной раз назвал Китай и Россию своими противниками. Президент США уверен, что противостояние с этими двумя странами требует демонстрации силы, поэтому не стоит сокращать финансирование оборонных проектов. Кроме того, Трамп призывает модернизировать ядерное оружие.

США всерьез опасается Китая и России, так как уверено, что эти страны разрабатывают оружие, способное нанести непоправимый урон экономике и ценностям. Стратегия национальной безопасности США опубликовала список стран, которые угрожают безопасности американских граждан. Государства перечислялись наравне с террористическими группировками.
Политика / Главные новости
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 13:40
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