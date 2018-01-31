Трамп: Китай и Россия главные угрозы экономике и ценностям США

Дональд Трамп в очередной раз назвал Китай и Россию своими противниками. Президент США уверен, что противостояние с этими двумя странами требует демонстрации силы, поэтому не стоит сокращать финансирование оборонных проектов. Кроме того, Трамп призывает модернизировать ядерное оружие.США всерьез опасается Китая и России, так как уверено, что эти страны разрабатывают оружие, способное нанести непоправимый урон экономике и ценностям. Стратегия национальной безопасности США опубликовала список стран, которые угрожают безопасности американских граждан. Государства перечислялись наравне с террористическими группировками.