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Ученые: Яд нового вида многоножек может убить 18 птиц
Американские ученые открыли новый вид многоножек, яд которых может убить 18 птиц. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Эти особи обитают в лесных массивах Вирджинии и привлекают свою добычу яркой окраской, однако в их теле находится большое количество цианида. Apheloria polychroma является необычным представителем эволюции насекомых, потому что многоножки не питаются пернатыми.

Ученые: Яд нового вида многоножек может убить 18 птиц


Некоторые виды могут разбрызгивать ядовитую жидкость, а другие собратья предпочитают выплевывать ее в жертву или таким образом защищаться от врагов. Безопасным особям приходится маскироваться, чтобы не отличаться от своих агрессивных сородичей и выживать в условиях дикой природы.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:36
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