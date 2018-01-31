Ученые: Яд нового вида многоножек может убить 18 птиц

Эти особи обитают в лесных массивах Вирджинии и привлекают свою добычу яркой окраской, однако в их теле находится большое количество цианида. Apheloria polychroma является необычным представителем эволюции насекомых, потому что многоножки не питаются пернатыми.Некоторые виды могут разбрызгивать ядовитую жидкость, а другие собратья предпочитают выплевывать ее в жертву или таким образом защищаться от врагов. Безопасным особям приходится маскироваться, чтобы не отличаться от своих агрессивных сородичей и выживать в условиях дикой природы.