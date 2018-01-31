Откровенное фото Ким Кардашьян в шубе на голое тело стало хитом Instagram
На днях светская львица Ким Кардашьян удивила подписчиков свежей порцией фотокадров, которые разместила в Instagram. Модель, теледива, а также мать троих детей на одном из снимков предстала перед пользователями в шубе на голое тело, чем некоторых подписчиков порадовала, а у других вызвала шквал критики в свой адрес.
Восхищенные фигурой американской модели пользователи, засыпали звезду комплиментами, любуясь ее естественной красотой. Однако среди подписчиков Кардашьян нашлись и такие, кто снимки теледивы не одобрил за слишком откровенный образ – в шубе на нагое тело, и сочли публикацию позорной.
Но как бы там ни было, как бы не разворачивалась дискуссия между подписчиками светской львицы, а ее пост набрал более трех миллионов одобрительных отметок. Ким Кардашьян и ранее размещала фотографии в нижнем белье, однако в этот раз, видимо, поскупилась.
Восхищенные фигурой американской модели пользователи, засыпали звезду комплиментами, любуясь ее естественной красотой. Однако среди подписчиков Кардашьян нашлись и такие, кто снимки теледивы не одобрил за слишком откровенный образ – в шубе на нагое тело, и сочли публикацию позорной.
Но как бы там ни было, как бы не разворачивалась дискуссия между подписчиками светской львицы, а ее пост набрал более трех миллионов одобрительных отметок. Ким Кардашьян и ранее размещала фотографии в нижнем белье, однако в этот раз, видимо, поскупилась.