Путин выразил благодарность актёру Машкову за съёмки в фильме "Движение вверх"

Владимир Путин провёл встречу со своими доверенными лицами, на которой присутствовал также Владимир Машков. В ходе мероприятия, глава РФ выразил благодарность актёру за то, что он сыграл роль тренера в спортивной драме "Движение вверх". Картина показывает напряжённую ситуацию, возникшую на состязании сборных СССР и США на Олимпийских играх в 1972 году.Владимир Машков удивился, что Путин смотрел фильм, так как не видел его на премьере. На что президент сообщил, что он вполне современный человек, поэтому посмотрел картину с флешки. На реплику актёра о том, что фильм уже украли пираты, Путин подчеркнул, что картину дали ему для частного просмотра.