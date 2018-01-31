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Марго Овсянникова оказалась провокатором драки с Еленой Хроминой
В издании популярного реалити-шоу "Дом-2" появилась статья, в которой были размещены детали драки Елены Хроминой и Марго Овсянниковой, до сих пор делящих Саймона Марданшина, пребывающего в данный момент в активном поиске на Сейшельских островах.

У Елены, обвиняемой сейчас зрителями в нападении на Марго, взяли интервью, в ходе которого блондинка рассказала, из-за чего на самом деле началась драка. Как оказалось, Овсянникова провоцировала свою коллегу по периметру сама, настаивая на том, чтобы она отвечала за свои слова. Прежде Хромина на эмоциях сказала, что вырвет ей волосы, хоть и не планировала делать этого делать. При этом в видеоролике с их дракой можно услышать, как Хромина действительно говорит, что отвечает за свои слова.

Марго Овсянникова оказалась провокатором драки с Еленой Хроминой

Кроме того, как добавила Хромина, считающаяся весьма жёсткой в физическом противостоянии, Овсянникова в драке с ней была не менее агрессивна. Марго укусила свою соперницу за руку и лицо, оставив на её теле шрам и синяк.

Марго Овсянникова оказалась провокатором драки с Еленой Хроминой

Марданшин, как известно, сперва встречался с Овсянниковой, а потом, когда решил, что девушка занимается эскортом, закрутил роман с Хроминой.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:00
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