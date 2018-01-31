Марго Овсянникова оказалась провокатором драки с Еленой Хроминой

У Елены, обвиняемой сейчас зрителями в нападении на Марго, взяли интервью, в ходе которого блондинка рассказала, из-за чего на самом деле началась драка. Как оказалось, Овсянникова провоцировала свою коллегу по периметру сама, настаивая на том, чтобы она отвечала за свои слова. Прежде Хромина на эмоциях сказала, что вырвет ей волосы, хоть и не планировала делать этого делать. При этом в видеоролике с их дракой можно услышать, как Хромина действительно говорит, что отвечает за свои слова.Кроме того, как добавила Хромина, считающаяся весьма жёсткой в физическом противостоянии, Овсянникова в драке с ней была не менее агрессивна. Марго укусила свою соперницу за руку и лицо, оставив на её теле шрам и синяк.Марданшин, как известно, сперва встречался с Овсянниковой, а потом, когда решил, что девушка занимается эскортом, закрутил роман с Хроминой.