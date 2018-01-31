Федор Бондарчук и Паулина Андреева признались, что «всех водят за нос»

Поклонники Андреевой и Бондарчука хотят знать о своих кумирах все, однако, как считают многие пользователи, у режиссера своей страницы в Instagram вообще нет, а Паулина заявила, что период, когда ее мысли были заняты вопросом, каким фотоснимком удивить обозревателя, давно прошел. В социальной сети на своей странице у актрисы всего несколько простых кадров, а все свободное время возлюбленная Бондарчука уделяет творчеству, домашнему очагу и семье.По словам известного режиссера, свой аккаунт у него есть, однако доступен он лишь для самых близких. Он, как и его избранница, не любит демонстрировать свои чувства, а также посвящать общественность в подробности интимной жизни.