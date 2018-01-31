Ученые нашли основную проблему похудения

В рамках проекта ученые наблюдали за 75 волонтерами, которые худели по 12-недельной программе. Оказалось, что периода сохранения стабильного веса нет вообще, когда сразу после прекращения диетических процедур все испытуемые вновь набирали ушедшие килограммы. Авторы работы считали, что участники проекта смогут удержать новый вес некоторое время, а некоторые волонтеры могли бы даже его дополнительно снизить.Но оказалось, что все участники похудения вновь начинали толстеть, хотя за время проекта каждый доброволец похудел примерно на 6 кг. Данная негативная тенденция напрямую связана с социальной сферой и неправильным питанием, считают эксперты, когда отказаться от калорийной пищи достаточно сложно.