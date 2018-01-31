АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Частица небесной вечности: Нефрит считается камнем богов и имеет уникальную энергетику
EUR 69.54 USD 56.29
Курс валют на 31.01.2018

Пэрис Хилтон превратилась в двойника Ким Кардашьян
Пэрис Хилтон утратила свой статус королевы гламура. Скандальная знаменитость настолько стала подражать Ким Кардашьян, что превратилась в её двойника.

Пэрис Хилтон превратилась в двойника Ким Кардашьян


Пользователи Сети были неприятно удивлены, увидев Пэрис Хилтон в новом образе. Скандальная блондинка превратилась в двойника Ким Кардашьян: она изменила цвет волос, а также полностью сменила гардероб. Хилтон настолько преуспела в подражании, что некоторые пользователи действительно перепутали Пэрис с её коллегой по шоу-бизнесу.

Снимок изменившейся Пэрис Хилтон выложила Кардашьян на своей страничке в соцсети. Фотография была опубликована без каких-либо комментариев, что открыло широкий простор для фантазии пользователей. Большинство высказало предположение, что Хилтон выбрала такой образ для съёмок какого-нибудь шоу. Некоторые подчеркнули, что подражание Кардашьян пошло Пэрис на пользу - она выглядит как никогда сексуально.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 14:10
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сестры-модели Хадид снялись в откровенной
Пэрис Хилтон превратилась в двойника Ким Кардашьян
Виновник ложной ракетной тревоги на Гавайях
Учёные: Для сердца цельное молоко полезнее
В школах РФ могут ввести уроки психологии
«Кремлевский список» США назвали угрозой
Просмотреть все новости