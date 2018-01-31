Пэрис Хилтон превратилась в двойника Ким Кардашьян

Пользователи Сети были неприятно удивлены, увидев Пэрис Хилтон в новом образе. Скандальная блондинка превратилась в двойника Ким Кардашьян: она изменила цвет волос, а также полностью сменила гардероб. Хилтон настолько преуспела в подражании, что некоторые пользователи действительно перепутали Пэрис с её коллегой по шоу-бизнесу.Снимок изменившейся Пэрис Хилтон выложила Кардашьян на своей страничке в соцсети. Фотография была опубликована без каких-либо комментариев, что открыло широкий простор для фантазии пользователей. Большинство высказало предположение, что Хилтон выбрала такой образ для съёмок какого-нибудь шоу. Некоторые подчеркнули, что подражание Кардашьян пошло Пэрис на пользу - она выглядит как никогда сексуально.