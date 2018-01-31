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Виновник ложной ракетной тревоги на Гавайях спутал учения с реальностью
Утром 13 января население Гавайев получило предупреждение о ракетной тревоге. Сообщение было разослано всем радио и телестанциям. Виновник произошедшего уволен, мужчина спутал учения с реальной угрозой.

Виновник ложной ракетной тревоги на Гавайях спутал учения с реальностью


Служащий управления штата по чрезвычайным ситуация на Гавайских островах был уволен, после того как объявил об угрозе приближения баллистической ракеты. Мужчина искренне верил, что вскоре произойдёт ракетная атака, поэтому согласно инструкциям, оповестил властей острова и его жителей. Как оказалось, служащий спутал учения с реальной угрозой. Инцидент стал причиной паники населения, ситуацию удалось стабилизировать лишь спустя 40 минут после оповещения.

По завершению расследования происшествия, виновник ложной тревоги был уволен, его начальник также покинул свой пост. Власти Гавайев были вынуждены пересмотреть инструкции, теперь о ракетной угрозе будут предупреждать два сотрудника ведомства.
В мире
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 14:00
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