Болгария нашла альтернативу российскому газу в Израиле

Проект поставок газа со дна Средиземного моря в прибрежных водах Израиля поддержала Болгария и Греция. Голубое топливо получит из Евросоюз, который и профинансирует его строительство в размере до 35 млн евро. Газопровод болгары будут строить совместно с греками, потому и все преференции от этого проекта получат эти два государства.Одновременно снизится конкурентноспособность турецко-российского проекта и цена газа снизится для европейского потребителя. Так, Болгария планирует возвести газопровод совместно с Грецией, по которому топливо будет идти из Израиля в Европу. При этом болгарские власти рассчитывают на то, что этот газопровод сможет составить альтернативу "газпромовским" поставкам.