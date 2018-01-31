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Болгария нашла альтернативу российскому газу в Израиле
Болгария стремится за счет израильских поставок газа их дифференцифицировать, избавившись от зависимости с Газпромом. Голубое топливо будет поставляться с прибрежного шельфа Леванитийского моря в Болгарию и в ЕС.

Проект поставок газа со дна Средиземного моря в прибрежных водах Израиля поддержала Болгария и Греция. Голубое топливо получит из Евросоюз, который и профинансирует его строительство в размере до 35 млн евро. Газопровод болгары будут строить совместно с греками, потому и все преференции от этого проекта получат эти два государства.

Одновременно снизится конкурентноспособность турецко-российского проекта и цена газа снизится для европейского потребителя. Так, Болгария планирует возвести газопровод совместно с Грецией, по которому топливо будет идти из Израиля в Европу. При этом болгарские власти рассчитывают на то, что этот газопровод сможет составить альтернативу "газпромовским" поставкам.

Болгария нашла альтернативу российскому газу в Израиле
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:35
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